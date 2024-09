Österreichischer Musiktheaterpreis 2024 verliehen

Wien/Berlin (MH) – Beim Österreichischen Musiktheaterpreis 2024 sind die Wiener Staatsoper und die Volksoper Wien je drei Mal ausgezeichnet worden. Ehrungen in je zwei Kategorien gingen am Sonntag an das Landestheater Linz und das Theater an der Wien sowie an die Salzburger Festspiele. Insgesamt wurden Jurypreise in 14 Kategorien sowie acht Sonderpreise vergeben.

Die zwölfte Verleihung des Österreichischen Musiktheaterpreises fand in der Wiener Volksoper statt. Jahr für Jahr zeige die Auszeichnung, "wie wichtig und lebendig die Musiktheaterkultur hierzulande ist", erklärte Initiator und Präsident Karl-Michael Ebner. Man ehre Künstler, "deren unermüdliches Engagement und außergewöhnliches Talent unsere Bühnenproduktionen in ganz Österreich zu unvergesslichen Erlebnissen machen", betonte er.

Den Preis für die Beste Hauptrolle erhielten Erica Eloff als Eva in "Die Meistersinger von Nürnberg" sowie als Marie-Marietta in "Die tote Stadt" am Landestheater Linz und Michael Volle als Hans Sachs in der "Meistersinger"-Inszenierung der Wiener Staatsoper. Beste Nebenrolle wurden Kate Lindsey als Penelope in "Il ritorno d’Ulisse in patria" sowie als Komponist in "Ariadne auf Naxos" an der Wiener Staatsoper und Bruno de Sa als Aminta in "L’Olimpiade" bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. Als bester Nachwuchs wurden Anina Wachter (Titelpartie in "Lakmé", Tiroler Landestheater Innsbruck) und Pablo Santa Cruz (Don Magnifico in "La Cenerentola für Kinder", Volksoper Wien).

Der Preis "Beste musikalische Leitung" ging an Maxime Pascal für "The Greek Passion" bei den Salzburger Festspielen, die auch als Beste Gesamtproduktion Oper ausgezeichnet wurde. Bester Regisseur wurde Stefan Herheim für "Das schlaue Füchslein" am Theater an der Wien.

Für sein Lebenswerk wurde der Bariton und Festspielintendant Harald Serafin geehrt. Zuvor waren bereits Sonderpreise wie der "Medien-Sonderpreis" an die litauische Sopranistin Asmik Grigorian und der Sonderpreis "Orchester" an das ORF Radio-Symphonieorchester Wien bekanntgegeben worden.

Der Österreichische Musiktheaterpreis wird seit 2013 für herausragende Leistungen in Oper, Operette, Musical und Ballett verliehen. Veranstalter ist der Verein Art Projekt. Über die diesjährige Vergabe der Preise entschied eine Jury aus zehn Kulturjournalisten unter dem Vorsitz von Heinz Sichrovsky (ORF III) und Joachim Leitner (Tiroler Tageszeitung).

