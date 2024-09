Mahler Chamber Orchestra startet Tournee mit Manacorda

Berlin (MH) – Beim Musikfest Berlin ist Antonello Manacorda als Dirigent zu dem von ihm mitbegründeten Mahler Chamber Orchestra (MCO) zurückgekehrt. Das Publikum feierte das Konzert am Donnerstagabend mit begeistertem Applaus und Ovationen im Stehen. Neben Antonín Dvořaks Sinfonie "Aus der neuen Welt" erklangen auch zwei Uraufführungen des deutschen Komponisten Eberhard Kloke, die von Stücken von Charles Ives inspiriert wurden. In "The Answered Question" experimentiert Kloke mit dem bekannten Werk "The Unanswered Question", indem er das musikalische Material des Amerikaners neu zusammensetzt und eine zweite Solotrompete einführt.

Als weiteres Auftragswerk der Berliner Festspiele war Klokes Transkription von sieben ausgewählten Ives-Liedern für Sopran und Orchester zu hören. Eindrücklich interpretierte die Sopranistin Anna Prohaska auch die ihr gewidmeten Bearbeitungen von Liedern Gustav Mahlers, die ihr ehemaliger Lehrer in Anlehnung an Alban Berg "Sieben frühe Lieder" genannt hat. Kloke sagte kürzlich in einem Interview, er betrachte seine Transkriptionen als "komponierte Interpretationen". In seiner Orchesterversion der Lieder sind Einsprengsel von Mahlers Sinfonien eingefügt.

Unter Leitung von Manacorda ist das Mahler Chamber Orchestra in den nächsten Tagen in Grafenegg, Verona und beim Lucerne Festival in der Schweiz zu erleben. Der in Turin geborene Dirigent hatte das Orchester 1997 gemeinsam mit anderen ehemaligen Musikern des Gustav Mahler Jugendorchesters aus der Taufe gehoben. Dabei wurden sie von dem weltbekannten Dirigenten Claudio Abbado unterstützt.

Manacorda war jahrelang Konzertmeister des MCO und spielte auch im Lucerne Festival Orchestra, bevor er die Dirigentenlaufbahn einschlug. In den vergangenen Jahren gastierte er an bedeutenden Opernhäusern und bei renommierten Orchestern, darunter das Royal Opera House in London, die Metropolitan Opera in New York, die Bayerische Staatsoper, die Berliner Philharmoniker und das Gewandhausorchester Leipzig. Bis Ende der Spielzeit 2024/25 ist Manacorda künstlerischer Leiter der Kammerakademie Potsdam, der er weiterhin als Ehrendirigent verbunden bleibt.

Mit dem Musikfest starten die Berliner Klangkörper – die Philharmoniker, das Deutsche Symphonie-Orchester, das Konzerthausorchester und das Rundfunk-Sinfonieorchester – sowie nationale und internationale Gäste jeweils in die neue Spielzeit. Das Musikfest dauert noch bis zum 18. September 2024.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(ck/wa)

Redaktionshinweis (05.09.2024 – 23:26 Uhr): Der erste Satz wurde neu forumliert.

Mehr zu diesem Thema:

➜ Rattle und BR-Symphonieorchester beim Musikfest Berlin

/26587/rattle-und-br-symphonieorchester-beim-musikfest-berlin/

(03.09.2024 – 23:24 Uhr)

➜ Weitere Artikel zum Musikfest Berlin

Link:

➜ http://www.berlinerfestspiele.de/musikfest-berlin