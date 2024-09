Ádám Fischer bleibt bei Düsseldorfer Symphonikern

Düsseldorf/Berlin (MH) – Der Chefdirigent der Düsseldorfer Symphoniker, Ádám Fischer, bleibt weitere fünf Jahre im Amt. Sein bis 2025 laufender Vertrag wurde vorzeitig bis 2030 verlängert, wie die Stadt Düsseldorf am Freitag mitteilte. Der gebürtige Ungar ist seit 2015 "Erster Konzertdirigent" des Orchesters und Künstlerischer Berater der Tonhalle Düsseldorf.

Dass Fischer den Symphonikern weiterhin erhalten bleibt, sei ein großer Gewinn für die Musikliebhaber in Düsseldorf, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU). "Gemeinsam mit dem Orchester hat er es geschafft, die Botschaft von Menschlichkeit und Ehrlichkeit hörbar zu machen – etwa mit dem Menschenrechtskonzert und dem damit verbundenen Menschenrechtspreis." Fischer dirigiere jedes Konzert mit der größtmöglichen Anspruchshaltung, um für die Musiker und die Zuhörer ein herausragendes Erlebnis zu kreieren.

Fischer erklärte, er freue sich sehr, die "künstlerisch aufregende und sehr inspirierende Zusammenarbeit" mit den Düsseldorfer Symphonikern fortsetzen zu können. "Dirigent zu sein ist doch schön – in welchem anderen Beruf hätte ich in meinem Alter noch ein mehrjähriges Vertragsverlängerungsangebot bekommen?", sagte er. Oberbürgermeister Keller verkündete die Vertragsverlängerung am Donnerstagabend in der Tonhalle im Rahmen einer Geburtstagsgala für den Dirigenten, der am 9. September seinen 75. Geburtstag gefeiert hat.

