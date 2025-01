Bremer Generalintendant Börgerding gestorben

Bremen/Berlin (MH) – Der Generalintendant des Theaters Bremen, Michael Börgerding, ist tot. Wie das Haus am Montag mitteilte, starb er am frühen Sonntagmorgen nach schwerer Krankheit im Alter von 64 Jahren. Börgerding habe das Theater Bremen seit 2012 "mit Klugheit und Weitsicht, künstlerischer Neugier, Leidenschaft und Menschlichkeit" geleitet, besonders durch die zu Beginn seiner Intendanz schwierige finanzielle Lage und durch die Corona-Pandemie.

Börgerding sei für das Theater Bremen ein Glücksfall gewesen, sagte Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz. Er habe das Haus konsolidiert und gleichzeitig das Publikum mit einem vielfältigen Programm überrascht. "Das hat nach einer Anlaufphase stetig größere Akzeptanz gefunden. Heute gehört das Theater Bremen wieder mit an die Spitze unserer erfolgreichen Kultureinrichtungen", erklärte Emigholz.

"Michael Börgerding war ein Chef auf Augenhöhe und hat die Menschen bei ihrem Tun und mit ihrem Engagement immer ernst genommen", würdigte Swantje Markus, Geschäftsführerin des Theater Bremen. "Er hat das Haus mit Besonnenheit vorangebracht, auch nach zwölf Jahren Intendanz immer neue Ideen verfolgt, wie zum Beispiel die Bespielung des Goetheplatzes, und kontinuierlich Uraufführungen in allen Sparten gefördert."

Der 1960 in Lohne/Oldenburg geborene Börderging studierte Germanistik, Soziologie und Philosophie an der Universität Göttingen. Er war Dramaturg und Regisseur am Jungen Theater Göttingen, Dramaturg am Niedersächsischen Staatstheater Hannover und Chefdramaturg und Mitglied der Direktion am Thalia Theater Hamburg. Daneben hatte er Lehraufträge an den Universitäten Hannover und Hamburg. Von 2005 bis 2012 wirkte er als Direktor der Theaterakademie Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater, ehe er Generalintendant in Bremen wurde.

