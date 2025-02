"Oper! Award" 2025 in Brüssel verliehen

Brüssel/Berlin (MH) – Die US-amerikanische Sopranistin Corinne Winters und der deutsche Tenor Klaus Florian Vogt haben die "Oper! Awards" 2025 als Beste Sänger erhalten. Das teilte die Zeitschrift "Oper! Das Magazin" in der Nacht zu Samstag mit. Die Auszeichnung als "Bestes Opernhaus" ging an die Brüsseler Oper La Monnaie/De Munt, die Gastgeberin der diesjährigen Verleihung am Freitagabend. Insgesamt gab es 20 Kategorien. Über die Gewinner entschied eine Jury aus Fachjournalisten.

Als "Beste Aufführung" wurde "Der Idiot" bei den Salzburger Festspielen ausgezeichnet, als "Beste Uraufführung" Detlev Glanerts "Die Jüdin von Toledo" an der Dresdner Semperoper. Der Preis für den "Besten Regisseur" ging an Tobias Kratzer. Als "Bester Dirigent" wurde Pablo Heras-Casado geehrt, als "Bester Nachwuchskünstler" der männliche Sopran Maayan Licht. Zum "Besten Festival" kürte die Jury aus Musikjournalisten die Opernfestspiele Heidenheim. "Bestes Orchester" und "Bester Chor" wurden das Ensemble Pygmalion. Der an der Neuinszenierung ebenfalls beteiligte Slowakische Philharmonische Chor wurde als "Bester Chor" ausgezeichnet.

Der Lebens- und Ehrenpreis ging an den Regisseur Peter Konwitschny. Als "Größtes Ärgernis" bezeichnete die Jury die Kulturpolitik der Stadt Berlin. Damit wolle man auf einen besonderen Missstand in der Opernlandschaft hinweisen.

Die "Oper! Awards" wurden heuer zum fünften Mal vergeben. Die Verleihung 2025 bezieht sich spielzeitübergreifend auf das Kalenderjahr 2024.

