Gelsenkirchen bekommt neuen Generalintendanten

Gelsenkirchen/Bremen/Berlin (MH) – Der Bremer Regisseur Frank Hilbrich wird ab der Saison 2026/27 neuer Generalintendant des Musiktheaters im Revier (MiR). Das hat der Rat der Stadt Gelsenkirchen am Donnerstagabend beschlossen. Eine Findungskommission unter dem Vorsitz von Oberbürgermeisterin Karin Welge (SPD) habe sich einstimmig für Hilbrich entschieden. Sein Vertrag soll am Montag (14. April) unterzeichnet werden und zunächst über fünf Jahre laufen.

Der 54-jährige Hilbrich folgt auf Generalintendant Michael Schulz, der zur Spielzeit 2025/26 in gleicher Position an das Saarländische Staatstheater wechselt. Schulz hat das Amt seit 2008 inne. 2022 war sein Vertrag in Gelsenkirchen noch bis 2028 verlängert worden.

Hilbrich kam 2022 als leitender Regisseur ans Theater Bremen. "So begeistert ich Mitglied des Theater Bremen bin, so sehr bin ich glücklich, voller Vorfreude und Respekt vor der großen und verantwortungsvollen Aufgabe in Gelsenkirchen", sagte er. Am Musiktheater im Revier begeistert ihn "die künstlerische Qualität, die Möglichkeiten des großartigen Gebäudes und das beeindruckend starke Bekenntnis der Politik zu diesem Haus".

