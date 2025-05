Aufblasbare Konzerthalle Ark Nova bald in Luzern

Luzern/Berlin (MH) – Das Lucerne Festival holt die mobile Konzerthalle Ark Nova zum ersten und einzigen Mal von Japan in die Schweiz. In der aufblasbaren Halle wird vom 4. bis zum 14. September in Luzern ein breit gefächertes Musikprogramm präsentiert, wie das Festival am Dienstag ankündigte.

Das Projekt geht auf eine gemeinsame Initiative des scheidenden Festivalintendanten Michael Haefliger und des Konzertagenten Masahide Kajimoto zurück. Die von dem renommierten Architekten Arata Isozaki und dem Künstler Sir Anish Kapoor entworfene Konzerthalle wurde 2013 in der japanischen Region Tōhoku eingeweiht, um den Überlebenden des verheerenden Erdbebens von Fukushima ein Zeichen der Hoffnung zu geben.

Die aubergine-pinkfarbene Struktur, die in nur zehn Minuten mit Luft gefüllt werden kann, bietet auf der Lidowiese am Ufer des Vierwaldstättersees 300 Konzertbesuchern Platz. Ark Nova kann auch als architektonisches Kunstwerk besichtigt werden.

"Ich freue mich unendlich, dass die Lucerne Festival Ark Nova nun auch an den Ort ihres ideellen Ursprungs kommen wird", sagte Haefliger. "Unter dem Dach eines der spektakulärsten Kunstwerke der Welt wird Luzern ein einzigartiges Zusammenspiel der musikalischen Stile von Klassik bis Pop erleben, wie es noch nie dagewesen ist."

Unter dem Motto "Music is Hope" veranstaltet das Lucerne Festival während elf Tagen insgesamt 35 Kurzkonzerte in der mobilen Halle. Zu erleben sind unter anderem die Hornistin Sarah Willis mit einer kubanischen Salsa-Band, ein Septett der Wiener Philharmoniker, der Pianist Igor Levit, der Dirigent und Pianist Wayne Marshall und der Trompeter Reinhold Friedrich. Die Pianistin Yuka Funabashi erinnert an den japanischen Komponisten Ryūichi Sakamoto, der die ersten Ark-Nova-Konzerte 2013 in Matsushima musikalisch prägte.

Kooperationspartner von Ark Nova ist das Verkehrshaus der Schweiz, ein vielbesuchtes Verkehrs- und Kommunikationsmuseum auf der rechten Seeuferseite. Im Hans-Erni-Museum, das auf dem gleichen Gelände liegt, ist eine begleitende Ausstellung zu der Konzerthalle zu sehen.

