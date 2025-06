Europäischer Kompositionspreis sucht Publikumsjury

Berlin (MH) – Das internationale Jugendorchesterfestival Young Euro Classic sucht musikbegeisterte Konzertbesucher für die Publikumsjury. Die Juroren vergeben den Europäischen Kompositionspreis, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Den Gewinner wählen sie aus sieben Werken – sechs Deutsche Erstaufführungen und eine Uraufführung -, die während des Festivals vom 1. bis 17. August zu hören sind.

Bewerben können sich interessierte und engagierte Musikliebhaber. Vorkenntnisse seien nicht notwendig, hieß es. Interessenten können sich bis zum 13. Juli unter Telefon +49 30 8847 13930 melden. Per Losverfahren werden zehn Laienjuroren ausgewählt, denen ein Vorsitzender mit musikwissenschaftlichem Hintergrund zur Seite steht.

Der mit 5.000 Euro dotierte Europäische Kompositionspreis wird jährlich vom Regierenden Bürgermeister Berlins ausgelobt. Die diesjährige Verleihung findet am 17. August im Konzerthaus Berlin im Rahmen des Konzerts des Afghan Youth Orchestra im Exil statt.

Seit dem Jahr 2000 wurden Komponisten aus Ländern wie Norwegen, Litauen, Island, Portugal, Venezuela und China ausgezeichnet. 2024 ging der Preis an den türkischen Komponisten Ege Gür für sein Werk "the image of that which is invisible", das bei Young Euro Classic seine Deutsche Erstaufführung durch die Nationale Jugendphilharmonie der Türkei erfuhr.

