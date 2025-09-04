Neuer leitender Regisseur für Theater Bremen

Bremen/Berlin (MH) – Marco Štorman wird neuer leitender Regisseur im Musiktheater am Theater Bremen. Der gebürtige Hamburger (Jahrgang 1980) übernimmt die Position für die Spielzeit 2026/27 auch als Co-Leiter der Sparte, teilte das Haus am Donnerstag mit. Er folgt auf Frank Hilbrich, der im Sommer 2026 als Generalintendant ans Musiktheater im Revier nach Gelsenkirchen wechselt.

Štorman hat seit 2013 regelmäßig am Theater Bremen inszeniert, vor allem im Musiktheater, etwa "Peter Grimes", "Parsifal", "Candide", "Lulu", "Lenz" und zuletzt "Titus (La clemenza di Tito)". Auch für die laufende Saison ist er als Regisseur für "Die Zauberflöte" engagiert.

Das Theater Bremen sei quasi seine "Theaterheimat", sagte Štorman. An dem Haus sei er all seinen wichtigen Weggefährten und Arbeitspartnern begegnet, "mit denen ich erst in Luzern, dann in Stuttgart, jetzt auch in Freiburg etwas weitertrage, das ich gerne die Bremer Schule nenne". Der im Januar verstorbene Bremer Generalintendant Michael Börgerding "hat uns alle zusammengebracht und diesen Geist geschaffen. Und so freue ich mich sehr, mit dem Leitungsteam, das nach seinem Tod die Leitung des Theaters übernommen hat, das letzte Jahr seiner Intendanz künstlerisch mitzugestalten."

Štorman wird die Sparte gemeinsam mit der leitenden Dramaturgin im Musiktheater, Frederike Krüger, und Musikdirektor Stefan Klingele leiten.

