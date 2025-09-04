Buchbinder dirigiert Abschlusskonzert in Grafenegg

Grafenegg/Berlin (MH) – Beim Abschlusskonzert des Grafenegg Festivals kommt es zu einer weiteren Umbesetzung. Dirigent Daniel Barenboim ist in der Nacht zu Donnerstag schwer gestürzt und hat sich an der Schulter verletzt, wie die Veranstalter mitteilten. Deshalb könne der 82-Jährige am Sonntag (7. September) nicht auftreten. An seiner Stelle übernimmt Rudolf Buchbinder die Leitung des Konzerts.

Barenboim war erst vor wenigen Tagen als Einspringer für Zubin Mehta angekündigt worden. Der indische Dirigent hatte seine Reise nach Europa absagen müssen. Barenboim sollte die 1. Symphonie und das 1. Klavierkonzert von Johannes Brahms leiten, mit Rudolf Buchbinder als Solist.

Der Pianist Buchbinder wird nun gemeinsam mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich Ludwig van Beethovens Klavierkonzerte Nr. 4 und 5 spielen und vom Klavier aus dirigieren.

Mit dem Abschlusskonzert endet auch Buchbinders künstlerische Leitung des Grafenegg Festivals, die er seit der Gründung 2007 innehat. Sein Nachfolger als Intendant wird der deutsche Kulturmanager Johannes Neubert. Buchbinder bleibt dem Festivals in der neugeschaffenen Position des Präsidenten erhalten.

Das Grafenegg Festival findet jährlich von Ende August bis Mitte September statt. Im Mittelpunkt stehen Konzerte mit internationalen Orchestern und Solisten.

