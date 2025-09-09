Jurowski bleibt beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Berlin (MH) – Vladimir Jurowski bleibt weitere zwei Jahre Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin (RSB). Der Vertrag mit dem 53-Jährigen wurde bis 2029 verlängert, wie die Rundfunk Orchester und Chöre gGmbH Berlin (ROC) am Dienstag mitteilte.

Die Orchesterdirektorin des RSB, Carola Reul, sagte, sie freue sich außerordentlich, die Zusammenarbeit mit Jurowski fortsetzen zu können. "Seine künstlerische Energie und seine Fähigkeit, unser Orchester immer wieder neu zu inspirieren, machen die gemeinsame Arbeit für uns alle so wertvoll. Die kommenden vier Jahre werden für mich persönlich und das RSB auf vielen Ebenen eine bereichernde und spannende Zeit werden."

Der in Moskau geborene Jurowski erklärte, das Engagement, die Neugierde und die Begeisterung der Musiker seien "seit Jahren das Fundament unserer wunderbaren Zusammenarbeit". Er danke auch dem Berliner Publikum, das den Konzerten leidenschaftlich und konzentriert folge. "Wir, das Orchester und das ganze Team des RSB, haben noch viele gemeinsame Pläne", betonte er.

Jurowski ist seit 2017 Chefdirigent des RSB. 2021 wurde er zudem Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper. Auch seinen dortigen Vertrag hat er kürzlich ebenfalls bis Sommer 2029 verlängert.

(wa)

