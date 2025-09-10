Österreichischer Musiktheaterpreis ehrt Furlanetto

Wien/Berlin (MH) – Der Bass Ferruccio Furlanetto wird mit dem Österreichischen Musiktheaterpreis 2025 für sein Lebenswerk geehrt. Der Italiener präge seit fünf Jahrzehnten die großen Opernbühnen der Welt, er gelte als Inbegriff stimmlicher Autorität und charismatischer Bühnenpräsenz, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.

"Ferruccio Furlanetto ist ein Sänger von Weltrang, der Generationen von Opernfreunden inspiriert und geprägt hat", erklärte Karl-Michael Ebner, Initiator und Präsident des Österreichischen Musiktheaterpreises. "Sein künstlerisches Schaffen ist ein Geschenk an das internationale Musiktheater, weshalb es uns mit besonderem Stolz erfüllt, ihn für sein außergewöhnliches Lebenswerk ehren zu dürfen."

Der 1949 im Nordosten Italiens geborene Furlanetto studierte zunächst klassische Philologie und Naturwissenschaften, ehe er sich ab 1972 dem Gesang widmete. 1979 debütierte er an der Mailänder Scala, 1980 an der Metropolitan Opera in New York und 1985 an der Wiener Staatsoper, an der er seitdem in mehr als 240 Vorstellungen aufgetreten ist und die ihn 2001 zum Kammersänger und 2007 zum Ehrenmitglied ernannte.

Der Österreichische Musiktheaterpreis wird seit 2013 für herausragende Leistungen in Oper, Operette, Musical und Ballett verliehen. Veranstalter ist der Verein Art Projekt. Die diesjährige Verleihung findet am 17. September im Zelt des Circus-Theater Roncalli am Wiener Heumarkt statt. Es gibt 15 Jurypreise sowie acht Sonderpreise.

(wa)

