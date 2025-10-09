Jeremy Bines wird Chordirektor der Staatsoper Stuttgart

Stuttgart/Berlin (MH) – Der Chordirektor der Deutschen Oper Berlin, Jeremy Bines, wechselt in gleicher Position an die Staatsoper Stuttgart. Der gebürtige Nordire (Jahrgang 1977) wird zur Saison 2026/27 Nachfolger von Manuel Pujol, wie das Haus am Donnerstag mitteilte. Pujol geht Ende der Spielzeit zur Oper Frankfurt.

Bines wirkt seit 2017 an der Deutschen Oper Berlin. Zuvor war er unter anderem langjähriger Chordirektor des Glyndebourne Festival Opera Chorus und als Assistent an der English National Opera. "Seine Arbeit steht für höchste chorische Qualität, eine lebendige Probenkultur und einen zeitgemäßen Führungsstil", sagte Intendant Viktor Schoner. Bines setze sowohl im traditionellen Repertoire als auch in der zeitgenössischen Oper Maßstäbe.

"Jeremy zählt zu den herausragenden Chordirektoren unserer Zeit", erklärte der designierte Generalmusikdirektor Nicholas Carter. "Seine prägende Arbeit in Glyndebourne und an der Deutschen Oper Berlin haben ihm einen exzellenten Ruf in der internationalen Musikszene eingebracht."

Bines dankte für das Vertrauen, den Stuttgarter Staatsopernchor in sein nächstes Kapitel zu begleiten. Der traditionsreiche Chor sei bekannt "für seine perfekte Mischung aus Theatralik und Musikalität".

