Viel Beifall für "Les Contes d’Hoffmann" in Berlin

Berlin (MH) – Für sein Rollendebüt in "Les Contes d’Hoffmann" ist der aus Samoa stammende Tenor Pene Pati in Berlin stürmisch gefeiert worden. Als am Sonntagabend nach der Premiere von Jacques Offenbachs fantastischer Oper in der Staatsoper Unter den Linden der Vorhang fiel, spendete das Publikum den Sängern und dem Orchester regen Applaus. Beifall gab es auch für die Regisseurin Lydia Steier, die im November 2026 die Intendanz der Ruhrtriennale übernehmen wird. Am Pult der Staatskapelle stand der französisch-schweizerische Dirigent Bertrand de Billy.

In Steyers farbenreicher Inszenierung, einer Koproduktion mit dem MusikTheater an der Wien und dem Teatr Wielki Warschau, verkörpert Pati mit großer Strahlkraft die Hauptfigur, die dem romantischen Dichter E.T.A. Hoffmann nachempfunden ist. Auf der Bühne hat er zahlreiche Abenteuer zu bestehen: Hoffmann verliebt sich in die mechanische Puppe Olympia, in die musikliebende Antonia, die ihrer Mutter ins Jenseits folgt und in die verführerische Kurtisane Giulietta. Inspirieren ließen sich Offenbach und sein Librettist Jules Barbier durch drei Erzählungen des Poeten – "Der Sandmann", "Rat Krespel" und "Das verlorene Spiegelbild" – inspirieren.

Als Olympia überzeugte Serena Sáenz mit glockenhellem Sopran. Julia Kleiter sang anrührend die Partie der Antonia, und Sonja Herranen überzeugte als Giulietta. Die vier Rollen des Lindorf, Coppélius, Dr. Miracle und Dapertutto meisterte der italienische Bass Roberto Tagliavini.

Zentraler Schauplatz von Offenbachs Oper sind die Kellergewölbe der Weinstube Lutter & Wegner, die wenige hundert Meter von der Staatsoper entfernt am Gendarmenmarkt liegt. Nach der Zerstörung des ursprünglichen Gebäudes im Zweiten Weltkrieg wurde das Lokal 1997 an genau der Stelle wiedereröffnet, wo einst das Wohnhaus von E.T.A. Hoffmann stand. Steier verwandelte den Weinkeller in eine Spelunke in grellen Neongrün.

Pati, der seit einigen Jahren eine rasante, weltweite Karriere erlebt, debütierte an der Staatsoper 2022 als Alfredo in Giuseppe Verdis "La traviata". Im selben Jahr sang er dort unter Leitung von Marc Minkowski die Titelrolle in Mozarts Oper "Mitridate, re di Ponto". Den Hoffmann singt Pati in der jetzigen Premierenserie an der Staatsoper. Im kommenden Frühjahr wird der Franzose Benjamin Bernheim die Hauptrolle übernehmen.

