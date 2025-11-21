SHMF verlängert mit Intendant Kuhnt bis 2032

Lübeck/Berlin (MH) – Der Intendant des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF), Christian Kuhnt, bleibt weitere fünf Jahre im Amt. Der Stiftungsrat habe Kuhnts Vertrag einstimmig bis 2032 verlängert, teilte das Festival am Freitag mit. Der gebürtige Mainzer (58) leitet das Festival seit Oktober 2013.

Mit Kuhnt habe man einen Intendanten, "der das Festival nicht nur künstlerisch auf höchstem Niveau führt, sondern es auch mit Mut, Offenheit und Gespür für die Menschen im Land weiterentwickelt", sagte der Vorsitzende des Stiftungsrats des SHMF, Matthias Boxberger.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erklärte, Kuhnt habe "mit seiner Offenheit, seiner klaren Vision und seiner Leidenschaft dafür gesorgt, dass dieses Festival die Menschen begeistert und ihnen neue musikalische Horizonte eröffnet".

Der Intendant selbst kündigte an, er wolle mit seinem Team "weiterhin musikalische Höhepunkte schaffen, für Überraschungen sorgen – und das Festival als kulturelles Ereignis im Norden strahlen lassen".

Das 1985 gegründete Schleswig-Holstein Musik Festival ist das größte klassische Musikfestival Deutschlands. In Kuhnts bisheriger Amtszeit stieg die Zahl der Konzerte von 117 im Jahr 2013 auf 203 in diesem Jahr. Die Besucherzahlen verdoppelten sich auf zuletzt 202.000.

