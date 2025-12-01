Lucerne Festival Orchestra verlängert mit Chailly

Luzern/Berlin (MH) – Riccardo Chailly bleibt weitere zwei Jahre Chefdirigent des Lucerne Festival Orchestra. Sein Vertrag werde bis Ende 2028 verlängert, teilte das Festival am Montag mit. Er freue sich außerordentlich, dass man den italienischen Dirigenten weiterhin gewinnen konnte, erklärte Intendant Sebastian Nordmann. "Dies entspricht auch dem ausdrücklichen Wunsch des Orchesters", sagte er.

Chailly hatte die Leitung des Klangkörpers 2016 als Nachfolger von dessen Gründer Claudio Abbado übernommen. Inzwischen verbinde ihn mit dem Orchester nicht nur ein tiefes musikalisches Verständnis, sondern auch eine persönliche Freundschaft", erklärte der Dirigent. In der weiteren Zusammenarbeit wolle er "das Repertoire erweitern, auch gewisse Risiken eingehen und neue musikalische Abenteuer wagen. Dieses Orchester liebt Herausforderungen, das inspiriert mich zutiefst", betonte er.

Das Lucerne Festival Orchestra wurde 2003 von Abbado gegründet, der es bis zu seinem Tod im Januar 2014 geleitet hat. Es bringt jedes Jahr im Sommer international renommierte Solisten, Kammermusiker und Musikprofessoren im schweizerischen Luzern zusammen. Das dortige Festival zählt zu den renommiertesten internationalen Musikfestivals und zieht jährlich renommierte Orchester und Künstler an.

