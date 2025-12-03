Katja Pieweck wird Hamburger Kammersängerin

Hamburg/Berlin (MH) – Der Hamburger Senat ernennt die Mezzosopranistin Katja Pieweck zur Kammersängerin. Mit der Auszeichnung würdige der Senat eine großartige Sängerin, die an der Hamburgischen Staatsoper ihre künstlerische Heimat gefunden hat und von dort aus als Botschafterin der Kulturstadt Hamburg wirkt, erklärte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Mittwoch. Der Ehrentitel soll Pieweck am 14. Dezember im Anschluss an die Aufführung der Oper "Hänsel und Gretel" verliehen werden.

Die gebürtige Hannoveranerin studierte an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater. Von 1997 bis 1999 war sie Mitglied des Internationalen Opernstudios der Hamburgischen Staatsoper und wurde anschließend ins Ensemble übernommen. Die Mezzosopranistin ist in vielen Rollen zu erleben. Regelmäßig interpretiert sie die zentralen Partien ihres Fachs, in den letzten Jahren vermehrt auch des dramatischen Soprans.

"Seit Beginn ihrer Laufbahn steht sie für höchste musikalische Qualität, verbunden mit darstellerischer Ausdruckskraft", lobte Brosda. "Mit großer Empathie für die von ihr verkörperten Rollen und einer Stimme, die immer wieder aufs Neue zutiefst berührt, hat sie die Herzen des Publikums erobert."

Der Hamburger Senat verleiht den Ehrentitel "Kammersänger" an Personen, die sich anerkannt hervorragende Verdienste auf dem Gebiet der Musik erworben haben. Zuletzt wurden 2024 die Sopranistinnen Olga Peretyatko und Vida Miknevičiūtė, der Bariton Christoph Pohl und der Bass Alexander Tsymbalyuk ausgezeichnet.

