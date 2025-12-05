Hindemith-Preis 2026 an Komponistin Bertelsmeier

Lübeck/Berlin (MH) – Die Komponistin Birke Bertelsmeier erhält den Hindemith-Preis 2026 des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Mit der Berlinerin würdige man eine Komponistin, "die es meisterhaft beherrscht, zu irritieren", teilten die Veranstalter am Freitag mit. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert und soll am 12. August 2026 in Kiel verliehen werden.

Die Jury würdigte Bertelsmeier (Jahrgang 1981) als "Klangerfinderin, deren Musik zum Staunen bringt, Konventionen hinter sich lässt und überrascht. Nichts scheint unmöglich in diesem Labyrinth aus künstlerischen Aggregatszuständen und genreübergreifenden Imaginationen. Durch ihr reiches und vielfältiges Werk zieht sich als roter Faden die Entwicklung einer künstlerischen Souveränität, die kreative und reflexive Gestaltungskompetenz dialogisch verbindet", hieß es.

Der Hindemith-Preis wird seit 1990 im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals vergeben. Mit der Auszeichnung sollen herausragende zeitgenössische Komponisten gefördert und an das musikpädagogische Wirken Paul Hindemiths (1895-1963) erinnert werden. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem Matthias Pintscher, Thomas Adès, Olga Neuwirth und Lera Auerbach.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Schleswig-Holstein Musik Festival

Link:

➜ http://www.shmf.de