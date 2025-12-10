Nadine Lehner wird Bremer Kammersängerin

Bremen/Berlin (MH) – Die Sopranistin wird zur Bremer Kammersängerin ernannt. Wie der Senat der Hansestadt am Mittwoch mitteilte, wird ihr die Auszeichnung am 18. Dezember durch Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz verliehen. An dem Abend steht die Sängerin in Prokofjews Oper "Der feurige Engel" als Renata auf der Bühne.

Lehner ist seit 2004 Ensemblemitglied am Theater Bremen. In dieser Zeit habe sie "mit ihrer großartigen künstlerischen Leistung, Neugier und Vielseitigkeit viele Menschen berührt", erklärte Emigholz. "Zugleich hat sie sich dabei als hervorragende Teamplayerin stets in den Dienst des Theaters gestellt und maßgeblich mit dazu beigetragen, insbesondere die Opernsparte weit über Bremen hinaus bei Publikum und Fachleuten bekannt zu machen und auf ein neues Niveau zu heben."

Die in Franken geborene Lehner hat an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" in Berlin studiert, wo sie 2002 an der Staatsoper Unter den Linden debütierte. Gastverträge führten sie unter anderem an die Deutsche Oper Berlin, zu den Salzburger Festspielen sowie nach Kanada und Singapur, ehe sie 2004 fest ans Theater Bremen kam. Seitdem sang sie unter anderem die Titelpartien in der Uraufführung "Anna Karenina" von Thomas Kürstner und Sebastian Vogel, in Dmitri Schostakowitschs "Lady Macbeth von Mzensk" und in Ludwig van Beethovens "Fidelio".

Der Titel "Kammersänger" wurde in den vergangenen 60 Jahren in Bremen nur sieben Mal vergeben: an Eva Gilhofer, Maria Sandulescu, Katherine Stone, Karsten Küsters, Hermann Schnok, Mihai Zamfir und zuletzt 2012 an Loren Lang.

(wa)

