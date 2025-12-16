Emanuel Ax wird Musical Americas "Künstler des Jahres"

Magnolia Springs/Berlin (MH) – Der Pianist Emanuel Ax ist von "Musical America" zum Künstler des Jahres 2026 ernannt worden. Das gab die US-Publikation am Dienstag in Magnolia Springs (US-Bundesstaat Alabama) bekannt. Der US-amerikanische Pianist polnisch-jüdischer Herkunft "verbindet im Alter von 76 Jahren die pianistische Einsicht eines alten Meisters mit der Frische und Bescheidenheit eines Neulings", hieß es in der Begründung.

Dirigent des Jahres wird der Tscheche Jakub Hrůša. Der 44-Jährige habe sich in den letzten zwei Jahrzehnten "einen Ruf erarbeitet, der nicht nur auf seiner außergewöhnlichen Technik basiert, sondern auch auf der Musikalität und Intensität seiner Interpretationen". Zum Sänger des Jahres wurde Gerald Finley ernannt. Der kanadische Bassbariton sei "vier Jahrzehnte in seiner außergewöhnlichen Karriere und bleibt auf dem Höhepunkt seines Könnens" als Opern- und Liedsänger.

Der Titel Komponist des Jahres geht an die US-Amerikanische Komponistin und Pianistin Gabriela Lena Frank. Deren Werke "greifen auf ihre Lebenserfahrung zurück und spiegeln sowohl ihren lateinamerikanischen Hintergrund als auch ihr leidenschaftliches Engagement für die Umwelt wider". Impresario des Jahres wird Martha Gilmer, die seit 2014 Geschäftsführerin des San Diego Symphony Orchestra ist und zuvor mehr als 30 Jahre lang beim Chicago Symphony Orchestra wirkte.

Die Musical America Awards werden seit 1960 vergeben. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Künstler wie Leonard Bernstein, Arthur Rubinstein, Marilyn Horne und Audra McDonald.

