Jubel für Mahlers Achte mit Berliner Philharmonikern

Berlin (MH) – Erstmals nach 15 Jahren haben die Berliner Philharmoniker wieder Gustav Mahlers monumentale 8. Sinfonie aufgeführt. Nach dem Konzert unter Leitung von Chefdirigent Kirill Petrenko im ausverkauften großen Saal der Philharmonie gab es am Freitagabend stürmischen Applaus und Ovationen im Stehen.

Das weltweit renommierte Orchester, acht Gesangssolisten und drei Chöre fanden eine perfekte Balance zwischen dem klanggewaltigen ersten Teil mit dem Pfingsthymnus "Veni creator spiritus" und dem von lyrischen Passagen durchsetzten zweiten Teil, der die Schlussszene aus Goethes "Faust II" vertont. Unter der präzisen Stabführung Petrenkos formte sich ein wunderbar transparenter, durchhörbarer Klang, der in der für dieses Werk idealen Akustik der Philharmonie nie ins ohrenbetäubend Wuchtige kippte. Immer wieder schien hier die bahnbrechende Modernität Mahlers durch.

Den Philharmonikern standen herausragende Sänger zur Seite: die Sopranistinnen Jacquelyn Wagner als Magna peccatrix, Golda Schultz als Una poenitentium und Jasmin Delfs als Mater gloriosa. Beth Taylor und Fleur Barron waren in den Partien der Mulier Samaritana und Maria Aegyptiaca zu erleben. Der Tenor Benjamin Bruns überzeugte als Doctor Marianus, Gihoon Kim gab ausdrucksstark den Pater ecstaticus und Le Bu den Pater profundus. Auch der von Gijs Leenaars geleitete, tadellos intonierende Rundfunkchor Berlin, der Bachchor Salzburg sowie die Knaben des Staats- und Domchors Berlin machten den Abend zu einem Erlebnis, das wohl noch lange nachwirken wird.

Die Uraufführung von Mahlers gigantischem Werk 1910 in der Neuen Musikfesthalle in München war ein großer Erfolg. Zwei Jahre später spielten die Berliner Philharmoniker die Sinfonie zum ersten Mal unter der Leitung von Willem Mengelberg. Zuletzt führte sie das Orchester 2011 mit seinem damaligen Chef Sir Simon Rattle auf. Petrenko dirigierte die Achte 2019 im Rahmen eines Mahler-Zyklus' mit dem Symphonieorchester Vorarlberg in Bregenz.

Berichtigung (17.01.2026 – 12:34 Uhr): Im dritten Absatz, vierter Satz, muss es "Bachchor Salzburg" heißen (nicht: Bachchor Leipzig)

(ck/wa)

