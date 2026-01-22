Konzerthaus Berlin steigert Ticketerlöse über 5 Millionen

Berlin (MH) – Das Konzerthaus Berlin hat im vergangenen Jahr erstmals mehr als fünf Millionen Euro aus dem Ticketverkauf eingenommen. Das teilte das Haus am Donnerstag mit. Die 325 Eigenveranstaltungen hätten 168.393 Gäste angezogen. Die durchschnittliche Auslastung habe bei 89 Prozent gelegen. Das entspricht dem Wert von 2024, damals mit 165.838 Besuchern bei 290 Eigenveranstaltungen.

Die Chefdirigentin des Konzerthausorchester Berlin, Joana Mallwitz, hat 31 Konzerte geleitet, die im Schnitt zu 99 Prozent ausgelastet gewesen waren. Insgesamt kamen 46.952 Besucher zu ihren Auftritten.

Im Sommer 2025 hat der Kulturmanager Tobias Rempe das Amt des Intendanten des Konzerthauses und des Konzerthausorchesters übernommen. Der vormalige Künstlerische Manager und Geschäftsführer des Hamburger Ensembles Resonanz folgte auf Sebastian Nordmann, der zum Jahreswechsel als Intendant zum Lucerne Festival gewechselt ist.

"2025 war für das Konzerthaus Berlin ein Jahr der Anfänge", erklärte Rempe. "Nicht nur durfte ich meine Arbeit als neuer Intendant des Hauses aufnehmen, auch der Gendarmenmarkt erlebte im Rahmen des Eröffnungskonzerts des Classic Open Air mit dem Konzerthausorchester Berlin und Joana Mallwitz seine musikalische Wiederbelebung. Mit unserer Saisoneröffnung, die erstmals live in zwei Berliner Freiluftkinos übertragen wurde, und den neuen Reihen 'Berlin Tracks' und 'Herz über Kopf' haben wir begonnen, uns noch stärker mit der Stadt zu verbinden und noch mehr neues Publikum anzusprechen. Ich freue mich, dass sich diese Bemühungen auch in den Zahlen widerspiegeln und wir das Jahr mit einem Rekord abschließen konnten." An den Erfolg wolle man auch 2026 anknüpfen.

