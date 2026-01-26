Neue Geschäftsführerin für Mitteldeutsche Barockmusik

Magdeburg/Berlin (MH) – Der Verein Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen (MBM) bekommt eine neue Geschäftsführerin. Die Musikwissenschaftlerin Beate Agnes Schmidt übernimmt den Posten zum 1. Februar, teilte der Verein am Montag mit. Die gebürtige Weimarerin folgt auf Christina Siegfried, die die MBM seit 2009 leitet und das Heinrich Schütz Musikfest als Intendantin geprägt hat.

Mit der neuen Geschäftsführerin gewinne die MBM eine ausgewiesene Kennerin der mitteldeutschen Musik- und Kulturgeschichte des 17. und frühen 18. Jahrhunderts, erklärte Vereinspräsident Carsten Lange. Schmidt sei "durch ihre Herkunft zugleich in besonderer Weise mit der Region verbunden" und werde sich ihrem komplexen Aufgabenfeld mit spürbarem Elan und kreativem Gestaltungswillen widmen.

Die Mitteldeutsche Barockmusik stehe für eine in Deutschland einzigartige Musiklandschaft in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, erklärte Schmidt. Sie freue sich darauf, "diese Musik an ihren authentischen Orten zu stärken und gemeinsam mit einem großen, engagierten Netzwerk für ein breites Publikum lebendig zu machen – als eine Erfahrung, die Menschen schon früher Halt und Freude gab und auch heute Nähe und Gemeinschaft stiften kann, gerade in bewegten Zeiten".

Schmidt ist seit 2001 als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin an den Hochschulen in Weimar, Jena und Hannover sowie im Goethe- und Schiller-Archiv Weimar tätig. Sie ist Herausgeberin mehrerer Bände der Neuen Schütz-Ausgabe und arbeitet wissenschaftlich zu Themen der Alten Musik um Michael Praetorius und Heinrich Schütz, zu Goethe und dem Musiktheater des 19. Jahrhunderts.

Die MBM wurde 1994 als "Ständige Konferenz Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen e.V." gegründet und firmiert seit 2010 unter der aktuellen Bezeichnung. Sie organisiert und fördert Veranstaltungen und Vorhaben zur Erforschung, Bewahrung und Vermittlung der "überaus reichen und für Deutschland in einzigartiger Konzentration erhaltenen musikalischen Zeugnisse der Mitteldeutschen Kulturlandschaft", heißt es in der Selbstdarstellung. Sie organisiert auch das jährliche Heinrich Schütz Musikfest. Der Verein hat 67 Mitglieder, 45 natürliche und 22 institutionelle.

(wa)

