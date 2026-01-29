Europäischer Kirchenmusikpreis an Thomas Jennefelt

Schwäbisch Gmünd/Berlin (MH) – Der schwedische Komponist Thomas Jennefelt erhält den diesjährigen Preis der Europäischen Kirchenmusik. Das teilte die Stadt Schwäbisch Gmünd am Donnerstag mit. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis soll dem 71-Jährigen im Rahmen des Festivals Europäische Kirchenmusik am 23. Juli verliehen werden.

Mit der Auszeichnung ehre man den Komponisten für seine künstlerische Arbeit, "in der er aktuelle, gesellschaftspolitische Themen mit traditionell geistlichen Texten und Genres in einer eigenen Tonsprache verbindet und umsetze", hieß es. Jennefelt schreibe nach eigenem Bekunden keine dezidiert "religiöse Musik". Sein vielfältiges Werk zeige ein vokales Profil, bei dem Wort und Ton eng miteinander in Beziehung stünden. Dabei seien jedoch spirituelle Bezüge auf die kirchenmusikalische Tradition maßgeblich, wie beispielsweise in seinem "Dixit Dominus" und seinem Musiktheater "Paulus".

Der Kirchenmusikpreis geht seit 1999 an hochrangige Interpreten und Komponisten für wegweisende Leistungen im Bereich der geistlichen Musik. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Komponisten wie Sofia Gubaidulina, Arvo Pärt und Sir Karl Jenkins, der Tenor Peter Schreier, der Thomanerchor Leipzig, die Dirigenten Hans-Christoph Rademann und Helmuth Rilling sowie zuletzt die Sopranistin Gerlinde Sämann.

