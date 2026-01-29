Bernstein Award an Trompeterin Renaudin Vary

Lübeck/Berlin (MH) – Der Leonard Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) geht in diesem Jahr an Lucienne Renaudin Vary. Die 27-jährige Französin "liebt die Klassik genau wie den Jazz – und zeigt in beiden Genres unglaubliche Virtuosität, Wandlungsfähigkeit und Energie", teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Die Auszeichnung soll der Künstlerin am 21. August 2026 bei einem Preisträgerkonzert in Lübeck verliehen werden.

"Lucienne Renaudin Vary kennt keine Schubladen in der Musik", erklärte Festivalintendant und Jurymitglied Christian Kuhnt. "Ganz im Sinne Leonard Bernsteins verbindet sie mühelos unterschiedliche musikalische Welten, erweitert das Repertoire für die Trompete auf eindrucksvolle Weise und überzeugt dabei durch höchste künstlerische Exzellenz." Ihre außergewöhnliche Wandlungsfähigkeit und technische Brillanz machten sie zu einer der prägendsten Musikerpersönlichkeiten ihrer Generation.

Der international begehrte Nachwuchspreis wird in diesem Jahr zum 25. Mal vergeben. Zu dem Jubiläum verdoppelt die Sparkassen-Finanzgruppe als Stifterin das Preisgeld auf 20.000 Euro. Zu den bisherigen Preisträgern zählen die Pianisten Lang Lang und Anna Vinnitskaya, die Cellisten Alisa Weilerstein und Kian Soltani, die Mezzosopranistin Emily D’Angelo, der Flötist Stathis Karapanos, der Gitarrist Sean Shibe und zuletzt der Pianist Hayato Sumino.

(wa)

