Stiftung Mozarteum verlängert mit Villazón bis 2031

Salzburg/Berlin (MH) – Rolando Villazón bleibt drei weitere Jahre künstlerischer Leiter der Stiftung Mozarteum Salzburg. Der bis 2028 laufende Vertrag des mexikanisch-französischen Tenors wurde bis 2031 verlängert, teilte Stiftungspräsident Johannes Honsig-Erlenburg am Donnerstag mit. Villazón ist seit 2019 Intendant der Mozartwoche, 2021 übernahm er die künstlerische Leitung der Stiftung Mozarteum.

Villazón sei ein Glücksfall für die Stiftung Mozarteum, erklärte Honsig-Erlenburg. "Die Mozartwoche hat unter seiner Ägide international an Strahlkraft gewonnen, und wir freuen uns, dass er uns bis zum nächsten Mozartjahr 2031 mit seinen sprühenden Ideen und seiner Kreativität begleitet, das Jahr, in dem wir das 150. Jubiläum unserer Institution begehen."

Mit Villazón habe man "einen der wohl passioniertesten Mozart-Kenner an unserer Seite, der die Bedeutung von Mozarts Œuvre und Leben weit über die Grenzen Salzburgs hinaus in die ganze Welt trägt", fügte der designierte Geschäftsführer der Stiftung, Linus Klumpner, hinzu. Ihn als Teil der Stiftung zu wissen, verspreche "eine facettenreiche Entdeckungsreise durch den Kosmos Mozart, der Menschen über alle Generationen hinweg begeistern wird".

Die Mozartwoche findet seit 1956 jährlich um den Geburtstag des Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart am 27. Januar in Salzburg statt. Das Festival versammelt die besten Orchester, Ensembles und Solisten auf dem Gebiet der Mozart-Interpretation.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Stiftung Mozarteum

Link:

➜ http://www.mozarteum.at