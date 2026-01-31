Medizinischer Notfall bei Opernpremiere

Chemnitz/Berlin (MH) – In der Pause einer Opernaufführung hat ein Sänger gesundheitliche Probleme erlitten und wurde ins Krankenhaus gefahren. Die Premiere von Mozarts "Don Giovanni" in Chemnitz konnte am Freitagabend mit Unterstützung aus dem Zuschauerraum fortgesetzt werden, wie die Städtischen Theater am Samstag mitteilten.

Für den Sänger des Leporello, Johann Kalvelage, sprang spontan der Bassbariton Markus Marquardt ein. Das Ensemblemitglied der Dresdner Semperoper hatte sich als Besucher im Publikum befunden und übernahm den sängerischen Part. Den szenischen Part führte die Regieassistentin Antonia Bär aus. Marquardt stand 2024 bereits als Rigoletto in der gleichnamigen Verdi-Oper in Chemnitz auf der Bühne.

Der 1994 in Köln geborene Kalvege befinde sich auf dem Weg der Besserung und sei noch am selben Abend nach einer Routineuntersuchung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die Theater Chemnitz würden alles daransetzen, ihrem jungen Ensemblemitglied seine Premiere zu ermöglichen.

