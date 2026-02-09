Sächsischer Mozartpreis an Pianistin Ragna Schirmer

Chemnitz/Berlin Ort (MH) – Der Mozartpreis der Sächsischen Mozart-Gesellschaft geht in diesem Jahr an Ragna Schirmer. Damit ehre man die Pianistin "für ihre leidenschaftliche Hingabe an die Schönheit der Musik jenseits des Gewohnten", hieß es in einer Mitteilung vom Montag. Unter Schirmers Händen werde "jedes Musikstück zu einer Erfahrung in Töne geronnener Schönheit und Intensität".

Die Auszeichnung soll der 1972 in Hildesheim geborenen Musikerin im Rahmen des Eröffnungskonzerts des Sächsischen Mozartfests am 8. Mai in der Chemnitzer Kreuzkirche überreicht werden. Die Laudatio hält Evelyn Meining, Intendantin des Mozartfestes Würzburg.

Der mit 7.500 Euro dotierte Mozartpreis wird jährlich für herausragende interpretatorische oder wissenschaftliche Leistungen hinsichtlich des Werks von Wolfgang Amadeus Mozart verliehen. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem der Tenor Peter Schreier, die Cembalistin und Pianistin Christine Schornsheim, der Dirigent Howard Arman, die Geigerin Midori Seiler sowie das Jugendsymphonieorchester der Ukraine mit seiner Dirigentin Oksana Lyniv.

➜ http://www.mozart-sachsen.de