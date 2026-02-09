Intendant der Landesbühnen Sachsen verlängert

Dresden/Radebeul/Berlin (MH) – Manuel Schöbel bleibt drei weitere Jahre Intendant der Landesbühnen Sachsen in Radebeul. Der Freistaat Sachsen verlängerte seinen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2029/30, wie das Staatsministerium für Kultur in Dresden am Montag mitteilte. Der Aufsichtsrat der Landesbühnen Sachsen GmbH habe der Verlängerung zuvor einstimmig zugestimmt.

"Unter der künstlerischen Leitung von Manuel Schöbel haben die Landesbühnen Sachsen in den letzten Jahren die Herausforderungen der Corona-Pandemie sowie den Umbau und die Modernisierung der Felsenbühne Rathen erfolgreich bewältigt und darüber hinaus wichtige Themen wie Inklusion und die Gewinnung neuen Publikums vorangetrieben", erklärte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU). Mit großer Weitsicht, organisatorischer Stärke und künstlerischem Mut sei es Schöbel gelungen, die Besucherzahlen wieder auf das Vor-Corona-Niveau zu heben. Zudem habe er die Abteilung "Junges.Studio" etabliert, die unter anderem Inszenierungen und theaterpädagogische Angebote in Kitas und Klassenzimmer bringt und damit einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen leiste.

Der 1960 in Dresden geborene Schöbel übernahm im Oktober 2011 die Funktion des Intendanten der Landesbühnen Sachsen. Seit August 2012 fungiert er auch als Geschäftsführer.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ https://www.landesbuehnen-sachsen.de