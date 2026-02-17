Erste Bank Kompositionspreis an Katharina Klement

Wien/Berlin (MH) – Die aus Graz stammende Künstlerin Katharina Klement erhält in diesem Jahr den Erste Bank Kompositionspreis. Wie das Klangforum Wien am Dienstag bekanntgab, wird es das Preisträgerwerk am 22. November beim Festival Wien Modern uraufführen. Der niederländische Dirigent Bas Wiegers steht bei der Aufführung im Wiener Konzerthaus am Pult.

Die 1963 geborene Klement, die Klavier und Komposition an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien studierte, ist Gründerin und Mitglied mehrerer Ensembles. In der Doppelrolle des "composer-performer" befasst sie sich mit notierter und improvisierter, elektronischer und instrumentaler Musik. In viele ihrer Werke hat sie Texte und Videos integriert und damit neue Querverbindungen geschaffen.

"Katharina Klement (…) beindruckt durch ihre genreübergreifend furchtlose, frische Herangehensweise an die unterschiedlichsten, musikalisch-künstlerischen Aufgabenstellungen", erklärte die Jury, der neben dem Komponisten Gerd Kühr und dem Musikwissenschaftler Christian Scheib auch der Klangforum-Intendant Peter Paul Kainrath angehört.

Die Komponistin wurde bereits mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter der Gustav Mahler Preis 2017, der Musikpreis der Stadt Wien 2021 und der Erste Preis beim Akusmatik Wettbewerb Weimar 2023.

Der Erste Bank Kompositionspreis wurde 1989 von dem Dirigenten Claudio Abbado ins Leben gerufen. Die in Wien ansässige Erste Group Bank AG finanziert dabei jedes Jahr mindestens drei Aufführungen sowie die Veröffentlichung des neuen Werks und eines Porträts auf einem Tonträger. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Georg Friedrich Haas, Olga Neuwirth, Johannes M. Staud, Beat Furrer, Eva Reiter und Sara Glojnarić.

