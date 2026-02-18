Tenor Wolfgang Schmidt gestorben

Düsseldorf/Berlin (MH) – Wolfgang Schmidt, einer der international führenden Heldentenöre, ist tot. Wie die Deutsche Oper am Rhein am Mittwoch mitteilte, starb der Sänger nach langer Krankheit, einem Sprecher der Bayreuther Festspiele zufolge in der Nacht zu Mittwoch. Er wäre im August 70 Jahre alt geworden.

Der 1956 im hessischen Melsungen geborene Schmidt war von 1988 bis 2021 Ensemblemitglied der Deutschen Oper am Rhein. Seine Karriere führte ihn an alle großen Opernhäuser der Welt, darunter die Mailänder Scala, die Wiener Staatsoper, die Metropolitan Opera News York, die Royal Opera in London sowie die Opernhäuser in Paris, München, Tokio und San Francisco. Bei den Bayreuther Festspielen gastierte er zwischen 1994 und 2004 allein 18-mal als Siegfried.

Die Deutsche Oper am Rhein verlieh ihm 1996 den Titel Kammersänger. 2023 wurde er zum Ehrenmitglied des Hauses ernannt. "Wir verlieren einen großen Künstler, ein bedeutendes Ensemblemitglied und einen wunderbaren Kollegen, an den wir uns immer mit großer Dankbarkeit erinnern werden", würdigte der Künstlerische Leiter der Deutschen Oper am Rhein, Marwin Wendt. Die Wiederaufnahmen der Opern "Die Walküre" am 22. Februar in Duisburg und "Parsifal" am 28. Februar in Düsseldorf werde man dem Andenken Schmidts widmen.

(wa)

