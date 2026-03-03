Paavo Järvi übernimmt London Philharmonic Orchestra

London/Berlin (MH) – Paavo Järvi wird neuer Chefdirigent und künstlerischer Berater des London Philharmonic Orchestra (LPO). Der 63-jährige Este übernimmt das Amt mit der Saison 2028/29, gab das Orchester am Dienstag in London bekannt. Järvi folgt auf Edward Gardner. Sein Vertrag läuft zunächst über fünf Jahre.

"Schon als ich Paavo Järvi 2023 zum ersten Mal spielen hörte, war mir klar, dass er eine außergewöhnliche Verbindung zum London Philharmonic Orchestra hat", erklärte LPO-Geschäftsführer David Burke.

Järvi bezeichnete seine Berufung als Ehre. "Es ist ein Privileg, mit einem Ensemble von solcher Kunstfertigkeit und Tradition zu arbeiten, und ich freue mich auf die Musik, die wir gemeinsam schaffen werden", sagte er.

Derzeit ist Järvi Musikdirektor des Tonhalle-Orchesters Zürich und Künstlerischer Leiter der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen sowie Gründer und Künstlerischer Leiter des Pärnu Musikfestivals und des Estnischen Festivalorchester. Neben seinen Festanstellungen gastiert er regelmäßig am Pult der Berliner Philharmoniker, des Royal Concertgebouw Orchestra, des Chicago Symphony Orchestra und der New Yorker Philharmoniker. Auch zu Klangkörpern, deren Chefdirigent er zuvor war, pflegt er weiterhin enge Beziehungen, darunter das Orchestre de Paris, das hr-Sinfonieorchester und das NHK-Sinfonieorchester.

