Longborough Festival Opera ernennt neuen Musikdirektor

Longborough/Berlin (MH) – Der scheidende Aachener Generalmusikdirektor Christopher Ward wird neuer Musikdirektor der Longoborough Festival Opera (LFO). Der 46-jährige Brite übernimmt den Posten in seinem Heimatland ab der Saison 2027, wie das Festival am Donnerstag mitteilte. Dort folgt er auf Anthony Negus, der seit dem Jahr 2000 Musikdirektor des Opernhauses im Südwesten Englands ist. Negus wird 2027 Ehrendirigent.

Ward ist seit 2017 GMD am Theater Aachen und lässt diesen Vertrag im Sommer 2026 auslaufen. Er bringe musikalische Autorität, Führungserfahrung und künstlerische Neugier mit, sagte LFO-Geschäftsführerin Emily Gottlieb. "Er beeindruckte uns mit seinem sensiblen und kooperativen persönlichen Stil, seinem tiefen Engagement für musikalische Exzellenz, seiner Leidenschaft für die Förderung neuer Talente und teilt unsere mutige und ehrgeizige Vision für Longborough."

Die Longborough Festival Opera entstand 1991 auf Initiative der Eheleute Martin und Lizzie Graham, die zunächst in ihrem eigenen Haus Konzerte veranstalteten. 1997 errichteten sie ein Opernhaus mit 500 Sitzplätzen nach dem Vorbild des Bayreuther Festspielhauses.

Der designierte Musikdirektor würdigte das Haus als besonderen Ort mit tiefen und loyalen Beziehungen zu seinem Publikum und einem starken Engagement, zukünftige Generationen durch Bildung und Gemeinwesenarbeit zu fördern. "Schon bei meinen ersten Begegnungen mit dem Team war ich von ihrer gemeinsamen Begeisterung und ihrem kooperativen Geist beeindruckt."

Das Festival 2026 beginnt am 30. Mai mit einer neuen Produktion von Händels "Orlando" und dauert bis zum 8. August mit Verdis "Macbeth", Humperdincks "Hänsel und Gretel" sowie Wagners "Tristan und Isolde".

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(wa)

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