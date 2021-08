Europäischer Kulturpreis an Damrau und Garrett

Bonn/Berlin (MH) – Die Sopranistin Diana Damrau und der Geiger David Garrett haben den Europäischen Kulturpreis erhalten. Bei der Gala zur Preisverleihung am Samstag in der Bonner Oper spielte das ebenfalls ausgezeichnete Beethoven Orchester Bonn unter Leitung seines Generalmusikdirektors Dirk Kaftan. Zu den weiteren Preisträgern zählte der österreichische Schauspieler Tobias Moretti, der in einem 2020 gesendeten Fernsehfilm den Komponisten Ludwig van Beethoven dargestellt hat. Insgesamt wurden zehn undotierte Preise verliehen.

Die Gala stand im Zeichen des Jubiläumsjahres zum 250. Geburtstag Beethovens (1770-1827). Wegen der Corona-bedingten Absage zahlreicher Veranstaltungen wurden die Feierlichkeiten bis September 2021 verlängert.

Mit dem Europäischen Kulturpreis ehrt das Europäische Kulturforum jährlich Persönlichkeiten und Institutionen für herausragende Verdienste um Europa und die Menschen Europas. Die Verleihung findet an wechselnden Orten statt, etwa in der Dresdner Frauenkirche, der Hamburger Elbphilharmonie oder der Wiener Staatsoper.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ https://europaeischer-kulturpreis.de