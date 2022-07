Dirigentenwechsel bei Bayreuther Festspielen

Bayreuth/Berlin (MH) – Die Bayreuther Festspiele müssen Dirigenten umbesetzen: Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, wird Markus Poschner die Neuproduktion der Oper "Tristan und Isolde" leiten. Der dafür ursprünglich vorgesehene Cornelius Meister könne sich dadurch vollkommen auf die Endproben für den neuen "Ring des Nibelungen" konzentrieren. Der Stuttgarter Generalmusikdirektor ist kurzfristig für Pietari Inkinen eingesprungen. Der Finne musste das Dirigat der Tetralogie "zu seinem größten Bedauern" wegen einer "schwerwiegenden Corona-Erkrankung" abgeben, erklärte Festivalsprecher Hubertus Herrmann.

Die Richard-Wagner-Festspiele werden am 25. Juli mit "Tristan und Isolde" eröffnet. Der "Ring"-Zyklus startet am 31. Juli. Das Opus magnum in der Regie des Österreichers Valentin Schwarz und mit Inkinen am Pult war bereits für 2020 geplant. Damals mussten die Bayreuther Festspiele wegen der Corona-Pandemie komplett abgesagt werden. Im kommenden Jahr soll Inkinen die musikalische Leitung beim "Ring" übernehmen und Meister bei "Tristan und Isolde".

