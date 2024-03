Biennale Venedig: Goldener Löwe an Rebecca Saunders

Venedig/Berlin (MH) – Die in Berlin lebende britische Komponistin Rebecca Saunders wird mit dem Goldenen Löwen der Biennale Venedig 2024 ausgezeichnet. Der Silberne Löwe geht an das Ensemble Modern aus Deutschland. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Die Preise werden am 27. und 29. September im Palast Ca' Giustinian verliehen. Im Rahmen der diesjährigen Biennale Venedig wird das Ensemble Modern zwei Kompositionen von Saunders uraufführen.

Die 56-jährige Saunders werde für ihr Lebenswerk geehrt, hieß es, "für die raffinierte Raffinesse ihrer Forschung und ihre kompositorischen Absichten, für die Aufmerksamkeit, die sie dem klanglichen Mikrokosmos widmet, für ihre Fähigkeit, einen privaten Hörraum im Hörer zu schaffen". Das in Frankfurt am Main ansässige Ensemble Modern erhalte den Preis "für die furchtlose und mutige Gestaltung musikalischer Projekte in Zusammenarbeit mit den interessantesten und anerkanntesten Komponisten und Interpreten". In den 44 Jahren seines Bestehens habe sich das Ensemble durch seine Neugier, Energie, Innovation, Virtuosität und die Leidenschaft, mit der es sich jedem neuen Projekt widmet, ausgezeichnet.

Die 1895 gegründete Biennale di Venezia ist eine der ältesten internationalen Kunstausstellungen. Seit 1930 wird auch ein jährliches Musikfestival veranstaltet. 1932 kamen die Filmfestspiele dazu, später ein Theaterfestival, ein Tanzfestival und eine Architektur-Biennale.

