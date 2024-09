Mahler-Originalklangprojekt tourt von Toblach bis Paris

Bozen/Berlin (MH) – Das in Südtirol ansässige Mahler Academy Orchestra führt unter Leitung von Philipp von Steinaecker die 5. Sinfonie von Gustav Mahler und das 3. Klavierkonzert von Sergej Rachmaninow auf Instrumenten aus der Entstehungszeit auf. Solist ist der norwegische Pianist Leif Ove Andsnes, der auf einem historischen Steinway-Flügel spielt. Am (heutigen) Sonntag beginnt eine Tournee durch fünf Länder.

Das Orchester aus Studenten der Bozener Gustav Mahler Academy und renommierten Musikern aus ganz Europa tritt zuerst im italienischen Toblach auf, wo Mahler zwischen 1908 und 1910 seine letzten Werke schrieb. Weitere Etappen sind das Stadttheater in Bozen (10. September), das Wiener Konzerthaus (11. September), das Concertgebouw Amsterdam (12. September), die Kölner Philharmonie (13. September) und die Philharmonie de Paris (15. September). In Köln war die fünfte Sinfonie am 18. Oktober 1904 im Gürzenich unter Leitung des Komponisten uraufgeführt worden. Das Klavierkonzert wird von Andsnes auf einem Flügel des gleichen Typs gespielt, wie ihn Rachmaninow für eine New Yorker Aufführung 1910 unter Leitung Mahlers ausgewählt hatte.

Im September 2022 präsentierte der Dirigent und Cellist Steinaecker mit dem Orchester bereits Mahlers 9. Sinfonie auf Instrumenten, die weitgehend aus dem Wien der Jahrhundertwende stammen. In diesem Sommer erschien eine von vielen Kritikern gelobte CD-Aufnahme. Steinaecker erklärte, einen Beitrag zur Rezeptionsgeschichte von Mahlers Musik leisten zu wollen. "Es geht darum, die Vergangenheit wiederzuentdecken, ohne sie reproduzieren zu wollen. Denn das wäre unmöglich."

Das aufwendige Projekt der Gustav Mahler Academy ist eine Koproduktion der Busoni Mahler Stiftung Bozen und der Stiftung Euregio Kulturzentrum Toblach. Mit Unterstützung der Toblacher Stiftung wird eine Sammlung aufgebaut, die das Instrumentarium der Wiener Philharmoniker um 1900 nachbilden soll. Zum Einsatz kommen bei den Originalklangprojekten etwa eine Holzquerflöte von Louis Lot, eine Posaune der Leipziger Firma Schlott, Wiener Genossenschaftshörner und ein Originalinstrument des Paukenbauers Hans Schnellar, der mit Mahler zusammengearbeitet hatte. Die Streicher, die auf Darmsaiten spielten, werden von dem Musikwissenschaftler Clive Brown beraten.

An der Tournee im September sind neben Studenten der Akademie unter anderem Mitglieder der Berliner Philharmoniker, des Bayerischen Staatsorchesters, der Staatskapelle Dresden, des WDR Sinfonieorchesters, der NDR Radiophilharmonie, des Mahler Chamber Orchestra, der Wiener Symphoniker, des Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, der Oper Zürich, des Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia aus Rom und des Maggio Musicale Fiorentino beteiligt.

Das Mahler Academy Orchestra ist Teil der Gustav Mahler Academy Bozen. Deren Gründung hatte der weltbekannte Dirigent Claudio Abbado Ende der 1990er Jahre zur Förderung des Nachwuchses angeregt. Seitdem haben mehr als 1.000 junge Musiker an den Kursen teilgenommen.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum ➜ Copyright

(ck/wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ https://www.busoni-mahler.eu