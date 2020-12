Simon Boccanegra – Aus der Oper Zürich

Sonntag, 06. Dezember 2020 / 17:00 – 20:00 Uhr

Oper (Schweiz, Live-Übertragung) Seit Ende Oktober gilt in der Schweiz ein Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen. Auch das Opernhaus Zürich musste den Spielbetrieb einstellen, denn Präsentation großformatiger Aufführungen internationaler Besetzung war schlichtweg nicht mehr möglich und bezahlbar. Dennoch gibt es am (heutigen) Nikolaustag eine Premiere: Giuseppe Verdis Melodramma "Simon Boccanegra" wird live im TV-Kanal ARTE und auf ARTE Concert übertragen.

Die Produktion entstand auf den Probebühnen unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln. Die Premiere wird mit dem eigens entwickelten Spielmodell aufgeführt. Chor und Orchester werden dabei live aus einem externen Probenraum ins Opernhaus gestreamt. Die veritable Besetzung wird von Christian Gerhaher angeführt. In der Titelpartie wird der deutsche Bariton nach Alban Bergs Wozzeck und Heinz Holligers Lenau abermals ein spannendes Rollendebüt in Zürich präsentieren. Ebenfalls werden die amerikanische Sopranistin Jennifer Rowley als Boccanegras Tochter Amelia Grimaldi und der deutsche Bassist Christof Fischesser als Boccanegras Widersacher Jacopo Fiesco debütieren.

In seiner Funktion als Generalmusikdirektor erarbeitet Fabio Luisi letztmalig gemeinsam mit eine Neuproduktion am Opernhaus Zürich. Regie führt Intendant Andreas Homoki. Die Geschichte von mächtigen und machtversessenen Männern und familiären Dramen, in denen Frauen die Opfer sind, ist somit das Ende einer erfolgreichen achtjährigen Verdi-Pflege.

Die Sendung ist auch auf ➜ ARTE Concert zu sehen (verfügbar in D / A / CH bis 05.03.2021).

