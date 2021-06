Neue Intendantin von Andermatt Music vorgestellt

Andermatt/Berlin (MH) – Die Dirigentin und Musikwissenschaftlerin Lena-Lisa Wüstendörfer wird neue Intendantin von Andermatt Music. Die gebürtige Züricherin (Jahrgang 1983) und das von ihr gegründete Swiss Orchestra wurden am Sonntag bei einem Konzert in der Andermatter Konzerthalle vorgestellt. Wüstendörfer übernimmt die Intendanz ab 1. Januar 2022. Ihr Ensemble wird zudem das erste Residenzorchester der Konzerthalle. "Überzeugend versteht sie es wie keine Zweite, musikalische Brücken zu schlagen", erklärte der Investor und Verwaltungsratspräsident der Andermatt Swiss Alps AG, Samih Sawiris.

Andermatt Music ist bisher Konzertreihe und Festival. Mit der neuen Intendantin wolle man eine neue Richtung einschlagen und einen ganzjährigen Konzertbetrieb einführen, teilten die Veranstalter mit. Damit soll der Ort Magnet für Klassikfans aus der ganzen Welt und kultureller Mittelpunkt der Innerschweiz werden.

Das auf mehrere Jahre ausgerichtete Programm hat drei Schwerpunkte. Wüstendörfer recherchiert unbekannte Schweizer Komponisten und deren sinfonische Werke und stellt sie in den Konzerten mit dem 2018 gegründeten Swiss Orchestra bekannten Klassikern gegenüber. Neben den Auftritten des Residenzorchesters will man eine Plattform für einheimisches Musikschaffen im Kanton Uri bieten. Darüber hinaus sollen hochkarätige internationale Klangkörper, Dirigenten und Solisten in Andermatt auftreten.

Das jetzige Intendantenteam aus England werde die laufenden Programme noch bis Ende 2021 verantworten, hieß es. Maximilian Fane, Roger Granville und Frankie Parham hätten in den ersten vier Jahren von Andermatt Music wichtige Aufbauarbeit geleistet.

➜ https://andermattmusic.com