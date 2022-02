"Jugend musiziert" wieder mit Regionalwettbewerben

Bonn/Berlin (MH) – Der Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" wird in diesem Jahr wieder überwiegend in Präsenz durchgeführt. Anders als 2021 finden auch die Regionalwettbewerbe statt, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Die 59. Ausgabe des Leistungsvergleichs ist vom 2. bis 9. Juni in Oldenburg geplant. Ob und in welchem Umfang auch Publikum zugelassen werden kann, wolle man Anfang April in Absprache mit den Behörden und Partnern vor Ort entscheiden.

In über 120 Regionen präsentierten sich rund 12.000 Kinder und Jugendliche den Fachjurys, hieß es. Die Anmeldezahlen seien geringer als in den Vorjahren. Das hänge mit den Bedingungen der Pandemie-Zeit zusammen. Die Rückmeldungen der Teilnehmer sowie deren Eltern und Lehrkräfte zeigten jedoch, "dass es sich mehr als gelohnt hat, trotz aller Ungewissheit in der Vorbereitungsphase an ein Zustandekommen des Wettbewerbs zu glauben", sagte der Vorsitzende der Bundesjury und des Projektbeirats, Ulrich Rademacher. "Alle sind glücklich, einander endlich wieder zu begegnen, das Eingeübte auf einer Bühne zu Gehör zu bringen und die Musik von Angesicht zu Angesicht zu erleben."

Im vorigen Jahr fand "Jugend musiziert" erstmals per Video statt. Im Mai bewerteten die Juroren die Wertungsspiel-Aufnahmen von 2.250 Teilnehmern in den Solo- und Duo-Kategorien. Die größeren Ensembles traten im September in Bremen in Präsenz auf.

"Jugend musiziert" wird seit 1964 jährlich vom Deutschen Musikrat ausgerichtet. Nach Angaben der Veranstalter ist es einer der größten Wettbewerbe für junge Musiker in Europa. Bis heute hätten mehr als 750.000 Kinder und Jugendliche auf Regional-, Landes- und Bundesebene teilgenommen.

