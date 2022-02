Hannigan wird Associate Artist beim London Symphony

London/Berlin (MH) – Das London Symphony Orchestra (LSO) hat die Sopranistin und Dirigentin Barbara Hannigan zu seiner ersten Associate Artist ernannt. Die neugeschaffene Position werde für drei Jahre vergeben, teilte das Orchester am Montag mit. Associate Artists seien Musiker mit ausgeprägten Einflüssen, Qualität und Stil, die eigene Programme für das LSO und mit diesem erstellen.

"Barbara Hannigan ist eine einzigartige Künstlerin in ihrer Fähigkeit, Dirigieren und Gesang zu verbinden. Sie ist in beiden Disziplinen höchst begabt und auf dem Höhepunkt ihrer Kräfte", sagte LSO-Geschäftsführerin Kathryn McDowell. Bereits bei ihren früheren Auftritten mit dem Orchester habe die Kanadierin neue Werke vorgestellt, die ihren besonderen Talenten entsprächen. "Das LSO teilt auch Barbaras Leidenschaft, junge Künstler zu unterstützen und ihnen neue Möglichkeiten zu eröffnen", fügte sie hinzu.

"Ich freue mich sehr, diese Position anzunehmen und mit meinen Kollegen am LSO schöne und faszinierende Programme zu entwickeln und durchzuführen", erklärte Hannigan, die in jeder Spielzeit eine Reihe von Konzerten in London und international geben wird, darunter eine Europatournee im März 2023.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum ➜ Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum London Symphony Orchestra

Links:

➜ http://lso.co.uk