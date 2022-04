Der Pianist Havasi ist ein weltweites Phänomen

Ein Phänomen wie Havasi hat die Musikwelt noch nie gesehen! Balázs Havasi (geboren am 18. September 1975) ist ein ungarischer Komponist, Pianist, Entertainer, Showman – der klassisch ausgebildete ungarische Superstar ist all das, denn er präsentiert seine eigenen Klavierkompositionen in einem extravaganten Rockstar-Spektakel in riesigen Arenen – mit Orchester, Chor, Feuerwerk und allem Drum und Dran. Havasi lässt sich in seiner Musik von verschiedenen Epochen und Genres inspirieren. Der Absolvent des renommiertesten ungarischen Konservatoriums hat seine klassischen Wurzeln bei Liszt und Chopin, die er durch die heutigen Klavier-Superstars wie Einaudi und Frahm und die Breitwandkompositionen von Soundtrack-Komponisten wie Morricone und Horner filtert.

Havasi wusste, dass es nicht einfach sein würde. "Es gibt nicht viele Pianisten, die in Stadien spielen. Und keiner von ihnen ist ein klassischer Musiker." Natürlich hat die klassische Musik ihre Klavierstars gehabt, aber nicht in jüngster Zeit. Es gab Mozart und Beethoven, Brahms und Liszt, Chopin und Debussy, Rachmaninoff und Prokofjew. Auch die Popmusik hat ihre eigenen Superstars am Klavier gehabt, von Little Richard und Jerry Lee Lewis bis zu Elton John und Billy Joel. Havasi sieht sich in der Nachfolge all dieser großartigen Pianisten zusammen, indem er das Popspektakel mit dem klassischen Kompositionsstil verbindet.

Havasi hat bereits mehr als 500.000 Konzertkarten verkauft. Aber das ist ihm noch nicht genug. Er möchte seine Musik in jeden Winkel der Welt tragen. Mit seinem Programm ist Havasi mittlerweile in renommierten Häusern wie der Carnegie Hall in New York, dem Sydney Opera House, dem Wiener Konzerthaus, der Wembley Arena in London, der Mercedes-Benz Arena in Berlin und der Tauron Arena in Krakow aufgetreten. Zuletzt war er live in Hollywood und Budapest zu sehen. Der Pianist hat zudem mit Künstlern wie Leona Lewis, Ronan Keating, Lebo M., Sir Karl Jenkins, Youssou N’Dour und Lisa Gerrard gearbeitet. Bei YouTube haben seine Videos in gut 150 Ländern mehr 130 Millionen Aufrufe erreicht. Demnächst stehen Tourneen in Dubai, Europa und den USA an. Havasis Best Of-Album "The World Of Havasi" erscheint am 08.04.2022 bei Electrola/Universal Music.

