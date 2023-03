"Oper! Award" 2023 in Dortmund verliehen

Dortmund/Berlin (MH) – Die US-amerikanische Sopranistin Lisette Oropesa und der deutsche Bariton Michael Volle haben die "Oper! Awards" 2023 als Beste Sänger erhalten. Das teilte die Zeitschrift "Oper! Das Magazin" in der Nacht zu Dienstag mit. Die Auszeichnung als "Bestes Opernhaus" ging an die Oper Dortmund, die Gastgeberin der diesjährigen Verleihung am Montagabend. Insgesamt gab es 20 Kategorien. Über die Gewinner entschied eine Jury aus Fachjournalisten.

Als "Beste Aufführung" wurde "Die Teufel von Loudon" an der Bayerischen Staatsoper ausgezeichnet, als "Beste Uraufführung" Manfred Trojahns "Eurydice – Die Liebenden, blind" an der Oper Amsterdam. Der Preis für den "Besten Regisseur" ging an Claus Guth. Als "Bester Dirigent" wurde Gianandrea Noseda geehrt, als "Bester Nachwuchskünstler" Konstantin Krimmel. Zum "Besten Festival" kürte die Jury aus Musikjournalisten das Festival d’Aix-en-Provence. "Bestes Orchester" wurden die Berliner Philharmoniker für die Tschaikowsky-Oper "Pique Dame. Der an der Neuinszenierung ebenfalls beteiligte Slowakische Philharmonische Chor wurde als "Bester Chor" ausgezeichnet.

Der Preis für "Herausragendes Engagement" ging an die Dirigentin Oksana Lyniv. Die Ukrainerin sei "mit ihrem unermüdlichen gesellschaftlichen Engagement im Angesicht von Putins Angriffskrieg auf ihr Heimatland längst zum Vorbild für andere Künstler geworden", hieß es. Lyniv ist die erste Frau, die bei den Bayreuther Festspielen dirigiert hat und als Musikdirektorin am Stadttheater von Bologna die erste Frau in einer Leitungsfunktion an einem Opernhaus in Italien.

Die "Oper! Awards" wurden heuer zum dritten Mal nach 2019 und 2020 verliehen. Wegen der pandemiebedingten Ausfälle von Vorstellungen und Künstlerauftritten wurden die Preise 2021 nicht vergeben. Die Verleihung 2023 bezieht sich spielzeitübergreifend auf das Kalenderjahr 2022.

