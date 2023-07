Würzburger Generalmusikdirektor Calesso geht 2025

Würzburg/Berlin (MH) – Der Generalmusikdirektor des Mainfranken Theaters Würzburg, Enrico Calesso, lässt seinen Vertrag im August 2025 auslaufen. Der Italiener habe das Angebot einer dritten Verlängerung nicht angenommen, teilte die Stadt Würzburg am Mittwoch mit. Dieses habe ihn sehr geehrt, erklärte Calesso. "Ich habe mich dennoch nun entschlossen, mich neuen künstlerischen Herausforderungen zuzuwenden." Der 48-Jährige arbeitet seit 2010 am Mainfranken Theater, zunächst als Erster Kapellmeister, seit 2011 als Generalmusikdirektor.

"Unter seiner Leitung hat sich die Musik, also die Konzerte des Philharmonischen Orchesters und das Musiktheater, zum künstlerischen Herz unseres Theaters entwickelt", sagte Kulturreferent Achim Könneke. Würzburg verliere mit Calesso "eine herausragende Persönlichkeit, die nicht nur im Theater und Orchester, sondern in der breiten Stadtgesellschaft als Mensch und Kollege sehr beliebt ist", fügte Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) hinzu. "Enrico Calesso wird bis 2025 eine bemerkenswert erfolgreiche Ära des Mainfranken Theaters in Musiktheater und Konzert geprägt haben. Ich kann nachvollziehen, dass er sich nun neuen Karriereschritten öffnen will", erklärte Intendant Markus Trabusch.

Eine Findungskommission soll "baldmöglichst" mit der Suche nach einem Nachfolger beginnen, hieß es.

