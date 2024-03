Leipziger Bach-Wettbewerb künftig jedes Jahr

Leipzig/Berlin (MH) – Der Internationale Bach-Wettbewerb Leipzig steht vor großen Veränderungen. Ab 2025 übernimmt Bachfest-Intendant Michael Maul die Künstlerische Leitung, und der bisher alle zwei Jahre veranstaltete Wettbewerb findet künftig jährlich statt. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit.

Der seit 2002 amtierende Präsident des Bach-Wettbewerbs, der Pianist, Cembalist und Harvard-Professor Robert Levin, verabschiedet sich im Sommer. "Diese Ära ist Spiegel seiner herausragenden Künstlerschaft: Als Pädagoge hat er internationale Maßstäbe gesetzt", würdigte Maul. Levins herzlicher, zugewandter Umgang mit den Nachwuchskünstlern habe den Charakter des Bach-Wettbewerbs nachhaltig geprägt.

In dem neuen Rhythmus wird der Wettbewerb nicht mehr mit jeweils drei wechselnden Fächern ausgerichtet, sondern sich jedes Jahr auf ein Fach konzentrieren. Den Anfang macht das Klavier. Für die folgenden Jahre sind zunächst Violine (2026), Gesang (2027) und Historische Tasteninstrumente (2028) geplant. Der Zeitraum des Wettbewerbs wird vom Juli in den März verlegt. Dabei soll das Finale immer am 21. März stattfinden, dem Geburtstag des Namenspatrons Johann Sebastian Bach.

Der Leipziger Bach-Wettbewerb wird seit 1950 ausgerichtet und zählt zu den renommiertesten Musikwettbewerben weltweit. Veranstalter sind das Bach-Archiv Leipzig und die Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig.

Die 24. Ausgabe des Wettbewerbs findet vom 13. bis 25. Juli 2024 statt.

