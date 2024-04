Robert Levin erhält Salzburger Mozart-Medaille

Salzburg/Berlin (MH) – Der amerikanische Pianist Robert Levin hat die Goldene Mozart-Medaille der Internationalen Stiftung Mozarteum erhalten. Damit ehre man Levins Verdienste um die Ergänzung zahlreicher hinterlassener Kompositionsfragmente Mozarts, teilte die Stiftung am Donnerstag mit. "Zudem hat er als prominenter Konzertpianist und Klavierpädagoge wesentlich dazu beigetragen, die Spielpraxis der Mozart-Zeit mit ihren improvisatorischen Elementen wie Auszierungen und frei erfundenen Kadenzen wiederzubeleben", sagte Christoph Wolff, Mitglied der Akademie für Mozart-Forschung und Ehrenmitglied der Stiftung, in seiner Laudatio am Mittwochabend in Salzburg.

Levin sei der Stiftung Mozarteum seit 50 Jahren eng verbunden, man schätze ihn als wahren Freund und Mäzen, erklärte Stiftungspräsident Johannes Honsig-Erlenburg. "Robert Levin ist ein Ausnahmekünstler, der wie kein anderer Mozart-Interpretation und Mozart-Forschung lebt und das Faszinosum Mozart in all seinen Facetten den Menschen weltweit vermittelt", betonte er.

Als Pianist konzertiert Levin weltweit mit renommierten Orchestern und Dirigenten. Neben seinem Engagement für die Wiener Klassik gilt er auch als leidenschaftlicher Verfechter der Neuen Musik und hat viele Uraufführungen interpretiert. Neben seiner Konzerttätigkeit ist Levin auch Musiktheoretiker, Pädagoge, Komponist sowie Wettbewerbs- und Festivalleiter.

Die Goldene Mozart-Medaille wird seit 1914 an Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Bestrebungen der Stiftung Mozarteum Salzburg besonders verdient gemacht haben. Bisherige Träger der Medaille sind unter anderem Bruno Walter, die Wiener Philharmoniker, Nikolaus Harnoncourt, András Schiff, Miloš Forman, Mitsuko Uchida und zuletzt die Cappella Andrea Barca (2019).

