50.000 Besucher bei Festival Trame Sonore in Mantua

Mantua/Berlin (MH) – Das Kammermusikfestival Trame Sonore in der norditalienischen Stadt Mantua hat nach seiner zwölften Ausgabe eine erfreuliche Bilanz gezogen. Zu den 150 Konzerten mit 300 Künstlern kamen etwa 50.000 Besucher, wie die Veranstalter in einer am Montag versandten Mitteilung erklärten. Etwa 20 Prozent der Gäste reiste aus dem Ausland an, die meisten von ihnen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich.

Neben dem Orchestra da Camera di Mantova, dem Pianisten Alexander Lonquich als "Artist in Residence" und dem Cellisten Giovanni Sollima als "Special Guest 2024" waren zahlreiche international renommierte Solisten und Ensembles zu erleben, unter ihnen das Kuss Quartett aus Deutschland, der britische Tenor Mark Padmore, die amerikanische Geigerin Tai Murray, der italienische Pianist Andrea Lucchesini und das Hesperos Trio. Der 93-jährige Pianist Alfred Brendel, der als Ehrengast eingeladen war, gab eine Masterclass.

Die Konzerte fanden jeweils von vormittags bis Mitternacht an zahlreichen historischen Orten in der als UNESCO-Weltkulturerbe geschützten Altstadt von Mantua statt – unter anderem im Palazzo Ducale, im Palazzo Te, im Teatro Bibiena (wo 1770 der junge Mozart auftrat), in der Basilica di Santa Barbara, in der romanischen Kirche Rotonda di San Lorenzo oder in Privathäusern. Das unter zwölf Oberthemen präsentierte Repertoire erstreckte sich von Renaissance und Barock bis zur Gegenwart – von dem Ende des 16. Jahrhunderts an den Hof der Gonzaga berufenen Claudio Monteverdi bis zu der 1975 geborenen Komponistin Silvia Colasanti.

Carlo Fabiano, Gründer und künstlerischer Leiter von Trame Sonore, dankte zum Abschluss Künstlern und Unterstützern dafür, dass sie "jedes Jahr dieses kleine Wunder ermöglichen". Realisiert wird das Festival vom Orchestra da Camera di Mantova in Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Museumskomplex Palazzo Ducale. Hinzu kommen weitere öffentliche und private Förderer. Ein Festivalpass ermöglicht den Zugang zu vielen Konzerten und den Sammlungen der beteiligten Museen. Die nächste Ausgabe von Trame Sonore ist vom 29. Mai bis 2. Juni 2025 geplant.

