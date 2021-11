Musikverleger-Verband: Götz von Einem neuer Präsident

Berlin (MH) – Götz von Einem ist neuer Präsident des Deutschen Musikverleger-Verbands. Wie der DMV am Donnerstag mitteilte, wurde der bisherige Vorsitzende des Rechtsausschusses auf der Jahrestagung am Mittwoch gewählt. Von Einem folgt auf Patrick Strauch, der das Amt seit dem Ausscheiden von Axel Sikorski kommissarisch innehatte. Als Vizepräsident wurde Clemens Scheuch bestätigt.

Zusammen mit dem Vorstand werde er sich darum bemühen, "die Folgen der Pandemie, die uns als Musikverlange in den nächsten Jahren noch besonders beschäftigen werden, für unsere Mitglieder abzufedern", erklärte der neue Präsident. In und mit der Musikrechtegesellschaft Gema wolle er weiter konstruktiv an den Herausforderungen der Digitalisierung arbeiten. Zudem werde sich der DMV dafür einsetzen, dass die von ihm vertretenen Autoren von den Erlösen der Streaming-Dienste leben können.

Der Deutsche Musikverleger-Verband ist ein bundesweiter Zusammenschluss von rund 300 Mitgliedsverlagen und repräsentiert eigenen Angaben zufolge rund 95 Prozent des in Deutschland generierten Musikverlagsumsatzes.



