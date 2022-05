Händel-Festspiele Halle starten Jubiläumsausgabe

Halle/Berlin (MH) – Mit der traditionellen Feierstunde am Händel-Denkmal auf dem Markt in Halle (Saale) haben am Freitag die Händel-Festspiele in der Geburtsstadt des Barockkomponisten begonnen. Am Abend kam eine Neuproduktion der Oper "Orlando" auf die Bühne. Das Stück bildete 1922 den Abschluss des ersten "Hallischen Händelfestes". Regie führt der Intendant der Oper Halle, der Brite Walter Sutcliffe. Die musikalische Leitung hat dessen Landsmann Christian Curnyn.

Das Festival feiert sein 100-jähriges Bestehen. Bis zum 12. Juni finden 67 Haupt- und zahlreiche Begleitveranstaltungen in Halle (Saale) und Umgebung statt. Mit dem Opernfragment "Fernando, Re di Castiglila" präsentieren die Festspiele sogar eine Uraufführung. Unter diesem Titel hatte Händel zwei Akte eines Stücks komponiert, das dann als "Sosarme, Re di Media" vollendet auf die Bühnen kam. Zudem feiert Händels Pasticcio "Caio Fabbricio" am Goethe-Theater Bad Lauchstädt seine Erstaufführung in der Neuzeit.

Insgesamt bieten die 17 Festivaltage Opern, Oratorien und Konzerte sowie innovative Veranstaltungen, "die alle musikalischen Grenzen von E und U sprengen", hieß es. Als Gäste erwarten die Veranstalter bekannte Barockstars, darunter Jordi Savall, Philippe Jaroussky, Ragna Schirmer und Romelia Lichtenstein. Der Countertenor Axel Köhler begleitet die Festspiele nach seinem Rückzug von der Bühne als Regisseur weiter.

Der diesjährige Händel-Preis der Stadt Halle wird im Rahmen des Festivals an den Musikwissenschaftler und -historiker Wolfgang Hirschmann verliehen. Das Kuratorium der Stiftung Händel-Haus würdige damit die "vielfältige, hoch-engagierte und Maßstäbe setzende Arbeit" Hirschmanns, der an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg lehrt und Präsident der Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft ist.

Der Komponist Georg Friedrich Händel (1685-1759) wurde in Halle geboren. Den Großteil seines Lebens verbrachte er in London, wo er auch starb. Nach Halle kommen jährlich Tausende Menschen aus dem In- und Ausland eigens wegen seiner Musik. 2020 und 2021 mussten die Händel-Festspiele wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

