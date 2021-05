Riccardo Chailly dirigiert den Boléro von Ravel

Sonntag, 16. Mai 2021 / 17:40 – 18:25 Uhr

ARTE

Musik (Schweiz 2018) Ball und Bacchanal, Rausch und Raffinesse – all das steckt in diesem Konzert, obwohl nur ein einziger Name draufsteht: Maurice Ravel. Doch Ravel ist ein Klangmagier par excellence, der den Zuhörer in immer neue musikalische Welten entführt, voller verschiedener Farben, Düfte und Aromen.

Im Dreivierteltakt tanzten sich Riccardo Chailly und das Lucerne Festival Orchestra in ihrem zweiten Programm des Sommers 2018 durch eine Walzerfolge, die wohl nostalgisch auf eine untergegangene Welt zurückblickt. Danach erzählten sie mit "Daphnis et Chloé – Suite Nr. 1" eine antike Liebesgeschichte. Und schließlich führten Orchester und Dirigent mit dem trommelwütigen "Boléro" zur finalen Ekstase.

Die Sendung ist auch auf ➜ ARTE Concert zu sehen (verfügbar bis 22.05.2021).

